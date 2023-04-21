«Родители, мне нужна была поддержка»: 11-классник в Москве перед смертью отправил сообщение

В Москве учащийся 11 класса покончил с собой. Перед смертью он отправил другу сообщение.

Тело мальчика заметил прохожий, он вызвал скорую. Однако врачи констатировали смерть.

О содержании прощального сообщения несовершеннолетнего стало известно Telegram-каналу Baza.

«Простите меня, родители…, но знали вы, как мне было плохо, знали вы, как мне нужна была ваша поддержка…», - говорилось в тексте. Мальчик заявил, что просил у родителей поддержки, но они «выставляли это все как пустяк».

Также подросток попросил прощения у возлюбленной. Он признался, что не смог справиться с происходящим, а родители «даже не слушали». Проблемы навалились на него перед ЕГЭ – подготовка к экзамену давалась школьнику непросто.

Ранее мы писали о смерти матери и ее дочери в Балашихе. Девочку нашли спустя сутки, хотя тело ребенка лежало в нескольких метрах от женщины.