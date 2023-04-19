Девочка в Балашихе умерла в нескольких метрах от матери, но ее тело искали больше суток

Жители дома в Балашихе, где умерла 38-летняя женщина, удивились тому, что тело трехлетнего ребенка погибшей искали больше суток. Соседи не исключают, что его могли подкинуть.

Подробнее о странностях в обнаружении тела жители рассказали Telegram-каналу SHOT. Они утверждают, что труп женщины забирали 18 апреля и полиция с собаками проверяла везде – ребенка на козырьке подъезда не было. Тело трехлетней девочки нашли на следующий день в 11.40.

«Розовую куртку искали, как ни заметить… Там ни тряпок не было, ничего, одни листья», - рассказала одна из жительниц.

«Она же неглубокая, эта выемка-то. А сегодня каким-то образом она оказалась там», - сообщили соседи погибшей.

Напомним, 18 апреля женщину нашли мертвой на козырьке дома. Девочку обнаружили в нескольких метрах от лежащей матери – она была в щели под балконом на том же козырьке.

Ранее в Калининграде тело новорожденной положили в пакет и выбросили.