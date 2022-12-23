Родители годами усыпляли и насиловали свою маленькую дочь

В США, в штате Техас, арестовали супругов, обвиняемых в многолетнем насилии над несовершеннолетней дочерью. Отмечается, что жена помогала мужу усыплять девочку, после чего он приступал к надругательствам.

О преступлениях 39-летнего Кристофера Томли и 32-летней Эшли Томли стало известно благодаря тому, что их дочери удалось сбежать из дома. Родители обратились в полицию с заявлением о пропаже, и примерно в это же время в отделение поступил звонок от сотрудника склада компании «Amazon». Он сообщил, что видел ребенка дошкольного возраста, перебегающего оживленное шоссе.

Сотрудники правоохранительных органов приехали на место и обнаружили, что девочка вовсе не такая маленькая, как описали по телефону. Ей 13 лет, просто она выглядит намного младше. Ребенок был сильно напуган и сердит. Совершившая побег из дома девочка рассказала полицейским, что ее отец Кристофер Томли годами усыплял ее при помощи лекарств и насиловал. При этом, по ее заявлению, помочь ей было некому, так как мама все знала и помогала мужу. Также стоит подчеркнуть, что преступники являлись биологическими родителями своей жертвы.

После показаний девочки сотрудниками полиции был произведен обыск в доме Томли, в ходе которого были обнаружены записи с камер видеонаблюдения. На них видно, что супруги готовят для ребенка молочный коктейль, в который добавляют полбутылки средства от кашля и мощное обезболивающее.

Кристифер и Эшли Томлен были арестованы. Отцу девочки предъявлены обвинения в сексуальном насилии над ребенком, а матери – в том, что она подвергала жизнь ребенка опасности.

Пострадавшая рассказала, что изнасилования продолжались на протяжении четырех-шести лет. Однако полицейские подозревают, что преступления ее родителей начались еще раньше.

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