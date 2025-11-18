Родители до смерти заморили голодом трехлетнего ребенка после посещения гадалки

В Австрии трехлетний мальчик умер от истощения и обезвоживания в результате голода, который ему устроили собственные родители. Супругов к этому подтолкнула гадалка, убедившая пару, что их сын является демоном.

Как сообщает Daily Mail, родители изолировали ребенка от остальных своих детей и лишали его базовых условий для жизни. В это время трое других наследников пары продолжали получать полноценное питание и уход.

Занимающиеся расследованием преступления детективы установили, что родители действовали по указаниям некой гадалки. Она уверяла их, что внутри мальчика живет демон. Именно из-за этого, по ее словам, семья испытывала финансовые трудности.

О смерти ребенка в полицию сообщил отец. Позже мать объясняла следствию, что ребенок «чувствовал себя плохо» и «потерял аппетит». Подозрения в причастности родных мальчика к его гибели укрепила недавняя поездка семьи. Родители и их остальные дети посетили фестиваль и кафе, оставив трехлетнего сына дома.

Экспертиза показала, что на момент кончины ребенок весил всего семь килограммов. Родителей заключили под стражу по подозрению в убийстве с применением пыток и бездействия. Им грозит пожизненный срок.

