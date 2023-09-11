Родители бросились в дом, но было поздно: в Шахтах ребенок устроил пожар, в котором погибла его сестра

В Шахтах Ростовской области ребенок устроил пожар, в котором погибла его годовалая сестра, об этом сообщает kp.ru.

По информации журналистов все произошло 11 сентября. Родители детей занимались хлопотами во дворе и не заметили, как в доме, где остались их дети, начался пожар. Мать первой учуяла запах гари. Когда она обернулась, то увидела, как из окон вырываются языки пламени. В этот момент в доме находился 3-летний сын и годовалая дочь супругов.

Мать зашла в горящее здание и вывела сына, следом за ней шел отец, который схватил дочку, лежащую в люльке. Однако спасать девочку уже было поздно — по предварительной версии, она задохнулась. Трехлетний мальчик выжил, ему оказали необходимую помощь прибывшие медики.

Причиной возгорания могла стать зажигалка, с которой играл старший ребенок.

«Площадь пожара составила 12 квадратных метров. На тушение выезжали две единицы техники и восемь человек личного состава. Причиной пожара стала шалость с огнем трехлетнего ребенка», — рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Ранее мы писали о случае, когда 15-летний подросток сжег дом соседки из-за того, что она сделала ему замечание. Свой план он вынашивал полгода.