Родители 11-летней школьницы поймали педофила «на живца» в парке на юго-востоке Москвы

В Москве родители 11-летней школьницы поймали «на живца» взрослого мужчину, который хотел встретиться с их ребенком в парке. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По данным источника, мама и папа девочки узнали, что ей в соцсетях пишет 22-летний мужчина. Романтическая беседа вызвала у родителей множество вопросов, ведь он признавался школьнице в любви и предлагал встретиться. Тогда женщина, которая является сотрудницей полка охраны и конвоирования МВД, решила выманить неизвестного и узнать, что именно ему нужно от девочки.

Школьница написала горе-Ромео, что готова встретиться в Парке Казачьей славы на Красноказарменной улице вечером. Мужчина пришел на свидание, где уже были девочка и ее родители.

«С половыми экзерсисами у него не срослось, зато лицо ему помяли знатно и продержали до приезда маминых коллег», – пишут авторы Telegram-канала.

Отмечается, что сейчас в отношении мужчины проводится проверка.

Ранее мы писали о том, как отец-одиночка шесть лет насиловал родную дочь в Якутске. Ведомство отмечает, что насильственные действия сексуального характера он совершал с октября 2016 года по август 2022 года. Первый раз это случилось, когда девочке было всего 11 лет.