Рассказала подруге: отец-одиночка шесть лет насиловал родную дочь в Якутске

В Якутске местный житель на протяжении шести лет насиловал родную дочь. 47-летний мужчина предстал перед судом. Об этом сообщается в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Ведомство отмечает, что насильственные действия сексуального характера он совершал с октября 2016 года по август 2022 года. Первый раз это случилось, когда девочке было всего 11 лет.

Сообщается, что мужчина воспитывал несовершеннолетнюю дочь один, супругу лишили родительских прав, и она переехала в другой город. О преступлениях, которые совершал житель, стало известно после того, как подросток пожаловалась подруге и ее матери. Та обратилась в полицию, после чего сотрудники задержали отца. А потерпевшей была оказана психологическая помощь.

Несмотря на то, что мужчина отрицал вину, уголовное дело направили в суд. По факту произошедшего было возбуждено дело по пункту «а», части 3 и пункту «б» части 4 статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста) и пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ.

Ранее мы писали о том, как 20-летняя тетя надругалась над племянником-пятиклассником. Инцидент произошел летом 2021 года, но только сейчас делу дали ход. Во время преступления ребенку было всего десять лет. Злоумышленницу уже задержали сотрудники полиции.