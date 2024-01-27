Родителей доставили в больницу: трое детей заживо сгорели в частном доме

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту гибели троих несовершеннолетних в Нижегородской области. Дети погибли при пожаре в частном доме, передает ТАСС.

Трагедия произошла в деревне Нечаево Борского района. Частный дом на территории населенного пункта вспыхнул утром. В жилище находились пятеро человек — трое несовершеннолетних и двое родителей.

В результате возгорания дети 16, 10 и 8 лет погибли. Взрослые получили травмы и были госпитализированы в больницу. На данный момент об их состоянии ничего неизвестно.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрического или печного оборудования. Для проверки этой информации была организована техническая экспертиза.

Ранее в Волгоградской области женщина и ее двое несовершеннолетних детей погибли в пожаре. В жилище вспыхнула неисправная гирлянда.