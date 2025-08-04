Родителей детей-мигрантов, надругавшихся над 4-летней девочкой, вышлют из России

Родителей детей мигрантов, надругавшихся над четырехлетней девочкой в Калужской области, депортируют из России. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что надругавшиеся над ребенком помещены в специализированное учреждения. К уголовной ответственности привлечены и родители малолетних нарушителей — принято решение об их депортации.

«Также инициирован вопрос о лишении одного из родителей, имеющего гражданство Российской Федерации, данного статуса», — пояснили в ведомстве.

Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Двое малолетних мигрантов 9 и 11 лет надругались над девочкой в конце июля. Малышка гуляла с отцом на детской площадке. Мужчину кто-то отвлек, и он перестал следить за ребенком. В этот момент мальчики затащили ее в бельевую сушилку и надругались. После случившегося в СК рассказали, что здоровью девочки ничего не угрожает. Ей оказали психологическую помощь.

Ранее трое подростков надругались над четвероклассником в детском лагере в лагере под Красноярском.