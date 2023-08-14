Родился в рубашке: подросток чудом выжил после падения с 30-метрового каньона

Подросток 13 лет выжил после того, как упал с северного края Гранд-Каньона высотой 30 метров. Мальчик отошел в сторону, чтобы дать другим людям сделать памятные кадры, и случайно поскользнулся. Об этом сообщает mk.ru, ссылаясь на The Guardian.

Инцидент произошел на прошлой неделе во время семейной поездки. На помощь мальчику приехала аварийная бригада спасателей. Ребенка доставили по воздуху в одну из клиник Лас-Вегаса. У него обнаружили девять сломанных позвонков, разрыв селезенки, коллапс легкого, сотрясение мозга, перелом кисти и вывих пальца.

Чтобы вытащить подростка, спасателям потребовалось два часа: они спустились со скалы по канату и подняли 13-летнего мальчика в корзине.

«Я просто помню, как немного пришел в себя и оказался на заднем сиденье машины «скорой помощи» и вертолета, сел в самолет и добрался сюда», – рассказал пострадавший.

Отец ребенка во время случившегося находился в Северной Дакоте. Мужчина выразил свою благодарность спасателям за проделанную работу. Сейчас мальчика уже выписали из больницы.

«Нам просто повезло, что мы везем нашего ребенка домой в машине на переднем сиденье, а не в ящике», – отметил родитель.

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