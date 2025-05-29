Не исключена версия теракта: первый замглавы Ставрополя и ветеран СВО Заур Гурциев погиб при взрыве

В Ставрополе прогремел взрыв, жертвами которого стали два человека — один из них ветеран СВО Заур Гурциев. Правоохранители рассматривают версию теракта.

Информация о случившемся появилась в Telegram-канале губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Он рассказал о гибели бывшего участника спецоперации и выразил соболезнования его близким.

По словам главы региона, сейчас на месте взрыва работают сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют детали произошедшего. В том числе рассматривается версия о причастности к гибели Гурциева Украины.

«На месте происшествия работают правоохранительные органы, спецслужбы. Идут следственные действия. Рассматриваются все версии, включая организацию теракта с участием нацистов с Украины», — написал Владимиров.

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