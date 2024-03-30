«Родилась в рубашке»: девушку, раненную при теракте в «Крокус Сити Холле», спас таксист

Одна из пострадавших в теракте, произошедшем 22 марта в «Крокус Сити Холле», — Анна Белоус, получившая пулю в бедро. Таксист Ахаджон Мамарузиев отвез раненую девушку в больницу и тем самым спас ее. В беседе с MSK1.RU водитель поделился подробностями произошедшего.

В тот вечер Анна Белоус вместе с подругой пришла на концерт рок-группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл». Когда в здании началась стрельба, девушки находились в холле. Анну Белоус ранили в правое бедро, но ей все же удалось выбраться на улицу. Там оказался таксист Ахаджон Мамарузиев, который подвозил двоих пассажиров к концертному залу.

«Рядом была девушка — полицейские сказали, что она получила пулю и нужно отвезти ее в больницу. Вместе с ней была подруга — она тоже оказалась ранена. Я согласился, и мы впятером поехали в больницу», — рассказал Ахаджон Мамарузиев.

Таксист и пассажиры отправились в ближайшую клинику — ею оказалась Московская онкологическая больница №62 в Красногорске. В дороге раненые девушки рассказали, что их спас какой-то мужчина: он закинул их на плечо и вынес из здания.

Ахаджон Мамарузиев доставил девушек в больницу, а затем отвез двух других пассажиров в Алтуфьево. Врачи приняли Анну Белоус, и уже через четыре минуты она была в отделении реанимации.

Главврач больницы Дмитрий Каннер, который проводил операцию девушке, заявил, что пострадавшая «родилась в рубашке» — пуля не задела ни внутренние органы, ни кости.

В настоящее время Анна Белоус находится в хирургическом отделении и идет на поправку. Девушка связалась с водителем такси и поблагодарила его за помощь. В «Яндекс.Такси» тоже пообещали отблагодарить молодого человека.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. По официальным данным, общее число пострадавших составляет более 380 человек.

Ранее мы писали о том, что охранник «Крокус Сити Холла», спасший более сотни людей во время теракта, рассказал о проблемах с психологическим здоровьем после случившегося.