Изрезанное тело младенца нашли в туалете электропоезда «Ласточка» в Москве

В московском электропоезде обнаружен труп младенца. Тело со множественными ножевыми ранениями было найдено в туалете. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В транспортной прокуратуре столицы рассказали, что мертвый малыш был обнаружен на шоссе Фрезер. Убивший ребенка, решил избавиться от него, выкинув в мусорное ведро в туалетной комнате. А обнаружили тело во время уборки вагонов на станции «Андроновка». На кадрах, которые оказались в распоряжении СМИ, видно, что там на полу было много следов крови.

На данный момент неизвестно, кто жестоко расправился с младенцем. Правоохранительные органы разыскивают мать. Однако личность женщины, родившей его, пока не установлена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ленобласти пятилетняя девочка впала в кому после того, как попробовала неизвестную траву в огороде на даче. На данный момент малышка находится в тяжелом состоянии, и за ее жизнь борются врачи.