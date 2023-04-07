Родила и бросила: 62-летняя мать-кукушка требует помощи от восьмерых детей

62-летняя Валентина родила восьмерых детей, семерых из которых бросила на произвол судьбы. Теперь она просит о помощи. Об этом сообщается на сайте StarHit.

Сообщается, что брошенные дети воспитывались бабушками и детским домом. Отмечается, что от первого мужа у Валентины есть две дочки, но мужчина спился и сел в тюрьму. Девочек женщина была вынуждена отдать своей матери, которая славилась жестким характером.

В скором времени у Валентины появился другой мужчина, ему она тоже родила детей. Всего у нее восемь детей, но лишь одна, последняя дочь, была с ней рядом всю жизнь.

В эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» женщина на коленях просила у детей прощения и умоляла о помощи.

«Мы жили в семейном общежитии, было тяжело. Жизнь у меня очень сложная, я виновата перед вами», – сказала Валентина.

40-летняя Елена Сидорова готова простить родительницу и начать с ней общаться. Елена тоже является многодетной матерью, недавно у нее умерли муж и дочь. Сейчас она живет в маленькой комнате в общежитии в Астрахани с тремя наследниками.

Но старшая сестра Людмила Козлова не готова простить мать. Более того, она помогала сестре обустроиться, но та постоянно только требует и ничего не делает сама.

«Бабушка меня одевала, обувала, покупала все, золото подарила. А ты, Валя, мне не мать. Ты для меня — пустое место», – подчеркнула Козлова.

Валентина рассказала, что сейчас живет с мужчиной в старом доме с печкой. Пенсии едва хватает на коммунальные услуги, но еда присутствует. По ее словам, она хочет наладить отношения с родными и начать общаться заново.

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