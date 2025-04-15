Рисовал странные символы, отказался от таблеток: москвич нашел опасное увлечение и умер

Жительница Москвы обратилась за помощью к правоохранителям после смерти 54-летнего мужа. Она уверена, что в случившемся виноват лжецелитель, к которому обратился глава семейства, передает НТВ.

По словам москвички, ее муж в какой-то момент начал увлекаться космической энергией и другими цивилизациями. По этой специализации он нашел себе учителя — гуру. Далее житель столицы начал следовать рекомендациям, которые получил от мастера, а также рисовал повсюду странные символы.

При этом мужчина страдал от язвы желудка. Когда в жизни главы семейства появился учитель, то он отказался от медикаментозного лечения. Все это обернулось тем, что последователь тайного учения в один из дней резко почувствовал себя плохо, его стало тошнить кровью. До больницы москвича не довезли — он умер по дороге.

Гуру, к которому обратился мужчина, уверяет, что не причастен к смерти ученика. После трагического случая в Москве он перебрался в Санкт-Петербург, где продолжил вести собственные курсы.

Ранее бывшие клиенты целителя Сергея Коновалова требуют привлечь его к ответственности. Они обвинили его во вредоносных действиях.