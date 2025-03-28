Бывшие клиенты «лекаря» Коновалова потребовали привлечь его к ответственности

Многие бывшие клиенты целителя Сергея Коновалова требуют привлечь его к ответу за вредоносные действия. Об этом сообщает НТВ.

По данным канала, мужчину обвиняют в шарлатанстве и том, что он «попросту морочил людям головы». Как утверждается., многие его адепты отказывались от традиционной медицины.

«Каждая бабушка считает, что она прикасается к этому выдающемуся мужчине. И ведь он свой имидж так и строит: тут длинные волосы, такая осанка, он ни разу не появился без пиджака, то есть это или пиджак, или белый халат. Коновалов опасен именно тем, что он накрутил своих последователей, взогревая их любовь к самому себе до такой степени, что они уже готовы проявлять агрессию», — рассказывает сектовед Александр Невеев.

Специалист убежден: Коновалов представляет большую опасность для общества и здоровья граждан.

Ранее в Госдуме заявили, что вслед за тарологами возможности рекламировать свои услуги лишатся астрологи.