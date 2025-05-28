Резня началась после бурной вечеринки: как произошло убийство четверых подростков на даче в Байкальске

В Байкальске Иркутской области произошло жестокое убийство четырех подростков. Журналисты опубликовали хронологию событий того дня, когда случилась расправа. Оказалось, что резня началась уже после бурной вечеринки, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Вечеринку по случаю дня рождения 15-летней девочки организовал 17-летний юноша. Она проходила у него на даче 27 мая. Около двух часов дня компания подростков прибыла за город. У несовершеннолетних были закуски и алкогольные напитки.

Ближе в полуночи парень стал приставать к имениннице. За нее вступились другие ребята. После этого девочка и часть гостей разошлись по домам. Спустя час юноша стал буянить. Его удалось успокоить, но потом он проснулся в тайне ото всех и схватился за нож. Он стал убивать «защитников» 15-летней возлюбленной. Всего погибли четверо несовершеннолетних.

О случившемся взрослым рассказала школьница, которой удалось выбраться из дачного дома — для этого она притворилась мертвой. Когда полиция прибыла на место, то увидела горящее здание. Предполагаемый убийца в нем погиб.

Ранее сообщалось, что отец одного из убитых на дне рождения подростков сначала узнал только о пожаре. Ему рассказали, что сын «сгорел».