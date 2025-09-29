Резко заболел живот: бывшего вице‑губернатора Чемезова экстренно госпитализировали с допроса

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов попал больницу. Его госпитализировали прямо с допроса, передает Telegram-канал Mash.

Журналисты узнали о случившемся от адвоката Чемезова Марии Кирилловой. Защитница заявила, что у клиента проблемы со здоровьем и ему нужно соблюдать специальную диету.

Экс-чиновнику необходимо принимать пищу каждые три часа. Но, по словам адвоката, Чемезов не ел с девяти утра, поэтому у него случился приступ и резко заболел живот.

Также Кириллова прокомментировала информацию о задержании бывшего чиновника. По ее словам, Чемезов сам пришел к следователям по повестке.

Экс-заместителя губернатора Свердловской области подозревают в мошенничестве, передает Telegram-канал ТАСС. При этом он сам отвергает обвинения в этом.

