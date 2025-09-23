Сегодня должен был сыграть в спектакле: Александр Панкратов-Черный госпитализирован в Кургане

Актер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Кургане. Сегодня он планировал сыграть в спектакле, но роль исполнит другой артист.

О госпитализации сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

«Актер Александр Панкратов-Черный госпитализирован. Сегодня он должен был сыграть в Кургане в спектакле „Женихи“, планируется замена», - рассказал изданию собеседник.

Спектакль с Панкратовым-Черным должен пройти 23 сентября в Курганской областной филармонии. В культурном учреждении подтвердили госпитализацию актера. В филармонии сообщили, что главную роль в постановке сыграет заслуженный артист России Владимир Майсурадзе. Там пообещали двухчасовое представление в привычном формате.

Представители организатора сказали, что замена не скажется не качестве спектакля, и выразили надежду на скорое выздоровление Панкратова-Черного. Они извинились за неудобства и поблагодарили зрителей за понимание.

Ранее сообщалось, что у актера выявили проблемы с легкими. Врачи запретили Панкратову-Черному курить.