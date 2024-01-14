Резко упала на пол и закрыла глаза: девочка умерла во время игры в детском саду

В Казани двухлетняя девочка умерла при загадочных обстоятельствах. Малышка потеряла сознание во время игры в детском саду. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Все произошло 12 января. Девочка неожиданно упала на пол и закрыла глаза. Работники детского сада вызвали бригаду медиков, однако врачи лишь констатировали смерть ребенка.

Во время осмотра тела специалисты определили, что девочка умерла около часа назад. На данный момент стражи правопорядка пытаются выяснить все обстоятельства случившегося. Важно понять, медики долго ехали на вызов или же воспитатели слишком поздно позвонили в скорую.

По данным источника, до трагического случая малышку месяц лечили от ОРВИ, а после праздников родители все же решили отправить ее в детсад.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Виновным грозит три года лишения свободы.

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