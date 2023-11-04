Резко стало плохо: школьник впал в кому прямо на уроке литературы

В Московской области врачи оказывают помощь школьнику, которому резко стало плохо во время уроков. Мальчика доставили в медицинское учреждение в состоянии комы. Из-за чего ухудшилось самочувствие подростка, неизвестно, передает Life.ru.

Экстренная помощь потребовалась ученику девятого класса в подольской школе. Несовершеннолетнему резко стало плохо на уроке литературы — подросток не понимал, где находится, и задыхался. Педагог в сложившейся ситуации не растерялся и вызвал в образовательное учреждение медиков.

Через некоторое время прибыли врачи. Они осмотрели мальчика и приняли решение об экстренной госпитализации. Несовершеннолетнему пациенту поставили диагноз «кома неясной этиологии». Что случилось со школьником, пока неизвестно. По словам родных мальчика, с его здоровьем все было в порядке.

Ранее в Москве ученица восьмого класса пострадала во время посещения квеста. У девочки обнаружили на затылке кровоточащую рану.