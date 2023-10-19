Резко посинела и перестала реагировать: годовалая девочка умерла при странных обстоятельствах

В поселке Двубратский Усть-Лабинского района расследуют смерть годовалой девочки из неблагополучной семьи. Она скончалась при странных обстоятельствах: неожиданно посинела, перестала реагировать на окружающих, а затем ее сердце остановилось. Об этом сообщает Kp.ru.

По данным источника, то, что с малышкой происходит неладное, заметила бабушка. Она сразу же вызвала медиков, но они уже ничем не смогли помочь. Произошедшим заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, тем более, что мать погибшей состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Она также лишена прав на двух старших детей от разных браков. Знакомые с семьей часто замечали, что женщина оставляла малышей одних и совсем о них не заботилась.

Врачи сообщили, что умерший ребенок не состоял на учете и практически не бывал на осмотрах. Вероятной причиной ухудшения состояния здоровья малышки могло стать то, что из-за отсутствия медицинского контроля у нее развилась болезнь. Известно, что девочка скончалась от кровотечения в желудке. Однако все обстоятельства будут известны позже. Тело направили на судмедэкспертизу.

Ранее в Санкт-Петербурге двухлетнему ребенку зажало пальцы на эскалаторе в метро.