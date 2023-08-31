Резиновый шнур, палка и прут: опекунов будут судить за истязание четырех девочек

Сотрудники СК завершили расследование уголовного дела в отношении семьи опекунов, которые обвиняются в истязании четырех девочек в Красноярском крае. В скором времени трое жителей региона предстанут перед судом, сообщает «Российская газета».

Фигурантами дела являются опекуны из села Юрьевка Боготольского района — 54-летняя женщина, ее супруг и зять. По данным правоохранителей, они взяли под крыло четырех девочек, младшей из которой было три года.

Несовершеннолетних воспитывали крайне жестоким образом. Их регулярно истязали и подвергали избиению как голыми руками, так и с помощью подручных средств. Опекуны использовали палку, резиновый шнур и прут, когда наказывали девочек. А летом 2021 года взрослые привязали к дереву скотчем одну из жертв и так удерживали некоторое время.

После предания этой истории огласки девочкам удалось покинуть семью. Их передали под опеку других людей, а в отношении истязателей возбудили уголовное дело. Сейчас оно направлено в прокуратуру для утверждения обвинения.

Ранее на Камчатке местная жительница попала под суд за избиение 11-летнего сына. Таким образом женщина наказывала школьника за плохую успеваемость.