Резидент: Украина предлагает 200 тыс. долларов за участие в Швейцарском саммите

Офис Президента Украины предлагает 200 тысяч долларов за участие в Швейцарском саммите, утверждает Telegram-канал «Резидент».

Мирная конференция по Украине должна пройти в Швейцарии с 15 по 16 июня. Главной целью саммита является разработка плана по мирному урегулированию конфликта. Однако не все страны собираются принять участие в мероприятии. Как сообщает автор Telegram-канала «Резидент», власти Украины якобы платят международным организациям для привлечения на мероприятие.

«Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента через Американских лоббистов собирает международные организации, для участия в Швейцарском саммите, которым предлагают за участие от 50 до 200 тысяч долларов», — сообщает «Резидент».

Сейчас, согласно открытым источникам, участие в мирной конференции подтвердили пять стран: Украина, Швейцария, США, Франция и Индия.

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