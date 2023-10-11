Режущий инструмент и останки женщины нашли в ванной комнате московской квартиры

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели женщины в Москве. Ее расчлененный труп обнаружили в квартире. Рядом с останками лежало предполагаемое орудие преступления — режущий инструмент, передает Telegram-канал Столичный СК.

Представители Следственного комитета раскрыли подробности жуткой гибели москвички, чей труп обнаружили расфасованным по пакетам в ванной комнате. По их словам, по факту смерти женщины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Правоохранители считают, что предполагаемый преступник расчленил жертву режущим инструментом, расфасовал по пакетам, а после бросил останки и орудие в квартире, а сам скрылся.

В настоящий момент на месте убийства продолжают работать криминалисты. Они устанавливают детали гибели женщины.

Ранее в Кемеровской области больной шизофренией мужчина убил младшего брата и отца. До этого он истязал своих жертв.