Режиссера Родиона Доброхотова госпитализировали с ножевыми ранениями в Москве

32-летний кинорежиссер Родион Доброхотов попал в больницу в Москве с ножевыми ранениями. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В день, когда случилось происшествие, Родион находился с девушкой в своей квартире на Сигнальном проезде в столичном районе Отрадное. Вечером он вышел в подъезд покурить, а вернулся спустя час весь в крови.

Мужчине вызвали скорую помощь. Врачам Доброхотов сказал, что неудачно упал на нож и сам себя порезал. Кинорежиссеру понадобилась госпитализация. В больнице ему диагностировали колото-резаные раны живота, правой руки и пальцев.

В ситуации разбирается полиция.

Родион Доброхотов окончил режиссерское отделение ВГИКа. В 2010 году он снялся в сериале «Супруги», а в 2019 году вышла в свет его короткометражка «Космонавт Петров», где он выступил сценаристом и режиссером.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего жителя Мытищ, который устроил поножовщину в Москве. Молодой человек ранил незнакомую девушку на глазах у ее бабушки.