Не смог объяснить причину нападения: парень ударил ножом в шею незнакомку на глазах у ее бабушки

Сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего жителя Мытищ, который устроил поножовщину в Москве. Молодой человек ранил незнакомую девушку на глазах у ее бабушки, передает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного управления Росгвардии.

Инцидент, по данным правоохранителей, произошел в медицинском учреждении на Садовой-Кудринской улице. Там молодой человек без объяснения причин ударил ножом в шею девушку. За происходящим наблюдала бабушка пострадавшей.

После нападения вооруженный парень убежал на территорию детской больницы. Вскоре он был задержан прибывшими на вызов стражами порядка. Во время опроса молодой человек не смог объяснить, почему напал на незнакомую девушку. Пострадавшей в настоящий момент оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Уфе неадекватный мужчина с ножом напал на полицейского. После этого он попытался скрыться с места происшествия.