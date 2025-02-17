Режиссера из Петербурга Ивана Жербина посадили на 10 лет за совращение школьницы

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор режиссеру Ивану Жербину. Его признали виновным в совращении школьницы и приговорили к 10 годам колонии.

Подробности сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Дело Жербина рассматривалось в закрытом режиме. Режиссер не признал вину.

Суд назначил ему 10 лет колонии строгого режима. Жербина лишили права работать с несовершеннолетними сроком на 15 лет. Также с режиссера взыскали 400 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу законного представителя пострадавшей девочки.

Напомним, мужчина пристал к девочке в метро и запустил руку под одежду. Все происходило на глазах матери школьницы и пассажиров. За несколько лет до этого случая мужчина обменивался откровенными фотографиями с другой девочкой, не достигшей 18 лет.

Ранее сообщалось, что 66-летний мужчина надругался над 12-летней школьницей в хаммаме.