Режиссер «Улиц разбитых фонарей» Михаил Мамедов умер на приеме в московской поликлинике

В поликлинике на Рижском проезде в Москве умер режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаил Мамедов. Ему стало плохо прямо на приеме – скорая не смогла помочь.

У 71-летнего Мамедова резко заболело сердце, когда он около трех часов дня 24 июля вместе с женой пришел ко врачу в поликлинику. Об этом узнал Telegram-канал SHOT.

Причиной смерти предварительно стала острая сердечная недостаточность.

Мамедов снял такие картины, как «Улицы разбитых фонарей-8. Карта смерти», «Паутина-1. Расплата» и другие.

Недавно стало известно о смерти 60-летнего актера из «Улиц разбитых фонарей» Александра Орловского. Он скончался в Благовещенске 7 июля. Известно, что последние годы актер жил в одиночестве. Коллеги забеспокоились, когда Орловский перестал отвечать на звонки. Тело нашли в квартире после вскрытия замков.