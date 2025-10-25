Режиссер Александра Франк потеряла ребенка после конфликта с соседкой на отдыхе

Беременная режиссер-документалист Александра Франк потеряла ребенка после конфликта с соседкой в комплексе отдыха в Ленинградской области.

Как пишет Telegram-канал «Mash на Мойке», Александра Франк находилась на третьем месяце беременности.

По словам Александры, она, супруг, шестилетний сын и бабушка поехали на природу, однако коттедж поблизости арендовала шумная компания. После замечания и просьб вести себя тише одна из девушек вломилась в дом к режиссеру, буянила, кидалась на родных Александры.

Инцидент произошел ночью. При этом охрана курорта не отреагировала на происходящее.

Утром Франк почувствовала себя плохо и отправилась в больницу, где констатировали остановку сердцебиения плода.

