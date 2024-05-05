Ревнивый россиянин открыл стрельбу в магазине и ранил случайную женщину

В Ноябрьске россиянин приревновал возлюбленную к другому мужчине и устроил стрельбу. Об этом пишет сообщество «Происшествия Ноябрьск», ссылаясь на управление МВД по городу.

Так, двое мужчин поругались в магазине из-за женщины, после чего один из них достал пистолет и открыл стрельбу. В результате действий гражданина пострадала другая посетительница магазина. Женщина получила ранение в руку.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Врачи забрали пострадавшую в больницу.

«Все участники конфликта установлены и задержаны, являются гражданами Российской Федерации», – передает источник.

Отмечается, что оружие у ревнивого россиянина хранилось на законных основаниях. Прямо сейчас стражи правопорядка выясняют все обстоятельства случившегося.

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