Разбавили детское питание вином вместо воды: четырехмесячный младенец впал в кому после кормления

Сотрудники итальянской полиции разбираются в обстоятельствах инцидента с участием четырехмесячного младенца и его бабушки. Пожилая женщина случайно напоила внука вином, из-за чего тот попал в реанимацию, передает Daily Mail.

Пенсионерка присматривала за мальчиком, и, когда настало время кормления, она дала ему бутылочку с детской смесью. После этого младенцу стало плохо. В этот момент бабушка поняла, что ошиблась, и разбавила питание вином вместо воды.

Тогда она отвезла внука в больницу, где он впал в кому. В медучреждении мальчику промыли желудок, затем его подключили к аппарату ИВЛ. Благодаря оперативному вмешательству состояние ребенка удалось стабилизировать. В настоящий момент жизни младенца ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что пятимесячный младенец, которого мать оставила одного в неотапливаемом помещении, умер. О случившемся рассказала представители астраханской прокуратуры.