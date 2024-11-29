«Ревем второй день»: российский школьник загадочно умер во время занятий в гамаке

Несчастный случай произошел с 12-летним мальчиком в Екатеринбурге 26 ноября. Школьник умер, занимаясь в гамаке у себя дома.

Мальчик находился дома с мамой и сестрой. Женщина читала дочери книжку, пока ее сын решил позаниматься в гамаке. В итоге он случайно слишком туго закрутил полотна у головы и погиб от удушения, пишет E1.ru.

Отец ребенка рассказал, что все произошло дома у его первой жены, с которой жил мальчик. Школьник крутился, и ему передавило горло. Когда его обнаружили, уже не смогли помочь.

Он охарактеризовал сына как хорошего мальчика, который занимался самбо и участвовал в КВН.

«Последний раз общались с ним в сентябре или октябре. Ужасная трагедия», — рассказал друг подростка, отметив, что погибший был «юморным и смелым».

Деньги на похороны помогают собрать друзья мальчика по КВН. Все поедут провожать ребенка в последний путь.

«Мы ревем второй день. У нас КВН как одна большая семья», — написала мама одного из участников клуба.

До этого в Татарстане 17-летний учащийся техникума умер во время урока физкультуры.