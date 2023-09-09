Решили выпить: агрессивный электрик зарезал товарища в торговом центре

Правоохранители разбираются в обстоятельствах убийства в петербургском торговом центре. По подозрению в совершении преступления задержан мужчина, работающий электриком. Погибшим является его товарищ, передает телеканал 78.ru.

Задержанный стражами порядка петербуржец проживает в Металлострое. По рабочим дням он ездил в торговый центр на Обуховской обороны. В одну из смен мужчина решил выпить со своим товарищем.

В какой-то момент между собутыльниками произошел конфликт. Во время спора агрессивный электрик не сдержал себя и ударил оппонента по лицу. Пострадавший мужчина упал, а его обидчик достал нож и продолжил начатое. Петербуржец зарезал приятеля. Прибывшие по вызову о драке полицейские задержали электрика и изъяли у него орудие преступления.

Тело погибшего мужчины направили в морг для установления точной причины смерти. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Перми послушник церкви убил бездомного ударом ножа. До этого бродяга попросил у 63-летнего мужчины подаяние в грубой форме.