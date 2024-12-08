Решили провести свидание в гараже: двое подростков уединились в машине и задохнулись

Двое подростков умерли из-за отравления выхлопными газами в подмосковном Чехове-2. Несовершеннолетние заперлись в гараже, где у них проходило свидание, передает Telegram-канал МК: срочные новости.

По данным СМИ, 17-летний парень и 16-летняя девушка выбрали местом для свидания машину в гаражном боксе. Они завели транспортное средство и уединились.

Вскоре выхлопные газы заполнили помещение. Подростки стали задыхаться, но выбраться наружу им не удалось. В результате отравления парень и девушка скончались.

Другие детали гибели несовершеннолетних пока не раскрываются. Комментарии от правоохранительных органов пока не поступили.

Ранее в Челябинске школьник умер в компьютерном клубе. По словам очевидцев, подросток надышался газом, после чего у него разевалось легкое.