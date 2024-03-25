«Решили ломать стены»: инженер рассказал, как спасал людей во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Инженер-строитель Олег Уколов во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта оказался забаррикадирован в помещении на втором этаже концертного зала вместе с группой других посетителей. Мужчина рассказал РЕН ТВ, как помогал людям спастись.

Олег Уколов описал первые минуты нападения террористов. По словам очевидца событий, все действовали сумбурно.

«Начали ползти вверх, на выход из бельэтажа. И в этот момент я увидел, что там в районе кресел уже идет огонь. Начали спускаться вниз, дальше уже так, сумбурно. Народ побежал наверх, кто-то разбегался по помещениям», — поделился мужчина.

Как рассказал инженер, ему и другим посетителям удалось спрятаться в отдельном помещении наверху, однако дверь оказалась забаррикадирована. Олег Уколов вспомнил, что в период с 20:10 до 20:20 площадь пожара стала увеличиваться, дым начал поступать внутрь. В помещении был пожарный гидрант, но воды в нем было немного. Однако этого все же хватило, чтобы полить одежду.

«В конечном итоге решили, что нужно ломать стены. Одну стену я начал ломать — она не поддалась. Там еще народ паниковал, просил подождать. А дыма становилось все больше», — рассказал Олег Уколов.

По словам мужчины, вторую стену удалось пробить с помощью стула. Спустя пару минут инженеру позвонили и сказали, что террористы покинули здание. В результате Олег Уколов и все, кто находился в помещении, смогли выбраться из здания. Инженер отметил, что все были героями и старались помочь друг другу.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. В здание ворвались несколько вооруженных человек и открыли стрельбу. В концертном зале прогремело несколько взрывов, начался пожар. По последним данным, в результате случившегося пострадало более 180 человек.

Ранее сообщалось о том, что стало известно число эвакуированных из «Крокус Сити Холла» во время теракта людей.