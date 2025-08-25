СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 25 августа 2025, 12:22
1 мин.

Решили этого не делать: итальянцы, обещавшие спасти альпинистку Наталью Наговицину, улетели домой

© Pxhere.com

Операция по спасению альпинистки Натальи Наговициной, которая должна была состояться сегодня, отменена. По информации Telegram-канала Mash, итальянские спасатели, вместо помощи россиянке, улетели домой.

Накануне в Сети появилась информация, что туристку, застрявшую на пике Победа, вероятно, еще можно спасти. Предполагалось, что сегодня к месту дислокации женщины запустят еврокоптер, но в итоге планы поменялись.

Итальянские спасатели отправились домой. Они даже не попытались вывезти тело своего соотечественника, который до этого погиб на пути к альпинистке.

Спасательную операцию хотели провести сегодня, 25 августа, так как в месте, где застряла Наталья, обещали хорошую погоду. Что помешало иностранным специалистам вызволить россиянку с пика, пока не известно.