На пике Победы обещают хорошую погоду: у похороненной в Сети альпинистки Наговицыной есть шанс спастись

У туристки Натальи Наговицыной, которая застряла на пике Победа в Киргизии, есть шанс спастись, передает Telegram-канал Baza. Член Федерации альпинизма России Анна Пиунова рассказала журналистам, что женщину попытаются достать с вершины завтра, 25 августа.

В Сети распространилось мнение, что россиянка уже погибла в горах. Однако официально эту информацию никто не подтвердил. По словам Пиуновой, в месте, где застряла альпинистка, обещают хорошую погоду. Сначала туда запустят дрон — если женщина подаст признаки жизни, то ее попробуют эвакуировать.

Для этого планируется задействовать еврокоптер, который поведет пилот из Италии. Спасением Натальи займется частная компания.

Ранее сообщалось, что последние видео с умирающей российской туристкой на пике Победы отдадут родным. Она попала на камеру дрона 19 августа, который запустил альпинист-спасатель.