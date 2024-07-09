Решила посидеть на скамейке у пруда: журналисты выяснили детали дела о нападении на сотрудницу «Матч ТВ»

Нападение на сотрудницу телеканала «Матч ТВ» произошло тогда, когда она возвращалась с работы. Подробности случившегося узнали журналисты RT.

Незадолго до изнасилования женщина закончила работать. По пути домой она решила посидеть у пруда. В этот момент к ней подошли трое неизвестных. Они толкнули жертву в спину, и она упала между кустами и лавочкой. Затем злоумышленники надругались над москвичкой.

После пострадавшая покинула место нападения и обратилась за помощью в полицию. Стражи порядка задержали трех мужчин, которые оказались гражданами Узбекистана, которые трудились в России на законных основаниях. Перед тем как напасть на москвичку, они выпивали.

Ранее заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», гендиректор ТНТ Тина Канделаки прокомментировала нападение на сотрудницу «Матч ТВ». Она назвала мигрантов, сделавших это, нелюдями.