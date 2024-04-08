Решил рассказать о еще трех жертвах: ангарский маньяк готов сознаться в новых убийствах

Михаил Попков, известный как ангарский маньяк, отбывает два пожизненных срока в колонии особого режима. На счету убийцы десятки жертв. Однако, как выяснилось, их список в скором времени пополнится тремя новыми.

Маньяк, на счету которого жизни более 80 женщин, рассказала следователям о новых эпизодах, передает Telegram-канал «Честный детектив» со ссылкой на собственный источник. Речи идет как минимум о трех девушках, которые были настигнуты убийцей на территории Приморского края.

Попков уже пополнял свой список, когда в январе текущего года стало известно о новых жертвах в возрасте от 25 лет до 31 года. За них маньяк получил еще десять лет колонии к своим двум пожизненным срокам.

Ранее сообщалось, что петербургский душитель признался в убийстве 12-летней школьницы. Мужчина совершил преступление еще в 2006 году.