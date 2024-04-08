passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 08 апреля 2024, 20:37
1 мин.

Решил рассказать о еще трех жертвах: ангарский маньяк готов сознаться в новых убийствах

Приговоренный к двум пожизненным срокам ангарский маньяк пополнил список жертв.
Решил рассказать о еще трех жертвах: ангарский маньяк готов сознаться в новых убийствах

© Freepik

Михаил Попков, известный как ангарский маньяк, отбывает два пожизненных срока в колонии особого режима. На счету убийцы десятки жертв. Однако, как выяснилось, их список в скором времени пополнится тремя новыми.

Маньяк, на счету которого жизни более 80 женщин, рассказала следователям о новых эпизодах, передает Telegram-канал «Честный детектив» со ссылкой на собственный источник. Речи идет как минимум о трех девушках, которые были настигнуты убийцей на территории Приморского края.

Попков уже пополнял свой список, когда в январе текущего года стало известно о новых жертвах в возрасте от 25 лет до 31 года. За них маньяк получил еще десять лет колонии к своим двум пожизненным срокам.

Ранее сообщалось, что петербургский душитель признался в убийстве 12-летней школьницы. Мужчина совершил преступление еще в 2006 году.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал «Честный детектив»
Автор:Артем Хохлов
Теги:
маньяк
убийство