Преступление стало пятым на счету: петербургский душитель признался в убийстве 12-летней школьницы

52-летнего Дмитрия Вороненко, известного по прозвищу петербургский душитель, этапировали из «Полярной совы» в Санкт-Петербург для проведения следственных действий по делу об убийстве школьницы. Преступление было совершено в 2006 году, передает 78.ru.

Заключенный, по данным СМИ, признался в расправе над 12-летней девочкой. Это убийство стало пятым на счету маньяка. В рамках расследования мужчина был доставлен в Северную столицу из колонии, где отбывал наказание за другие преступления. Предполагается, что душитель мог напасть на девочку со спины и утащить в кусты.

Вороненко переехал в Петербург из киргизской ССР в 1995 году. С 2006 по 2007 год он совершил несколько убийств. Жертвами маньяка становились девочки и девушки в возрасте от 11 до 20 лет. Новый эпизод стал пятым на счету душителя.

Ранее стала известна личность подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в деревне Полоное под Псковом. Им оказался друг ее старшего двоюродного брата.