Постучалась рано утром: жильцы дома в Петербурге выглянули в окно и увидели голову соседа на веревочке

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте обнаружения трупа мужчины в Санкт-Петербурге. О гибели жителя Северной столицы сообщили его соседи. Утром к ним в окно постучалась голова покойного, передает Telegram-канал Фонтанка SPB Online.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Турку. По данным СМИ, рано утром жильцы выглянули в окно и увидели там голову соседа — она висела на веревке и билась о стекло. Тело при этом видно не было.

Через некоторое время на место случившегося прибыли стражи порядка. В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что 48-летний погибший проживал в этом доме. По информации Фонтанки, полный ровесник и тезка погибшего был кандидатом политических наук.

Ранее завернутый в одеяло и покрытый бурыми пятнами труп младенца нашли в Петербурге. К моменту обнаружения не теле малыша появились следы разложения.