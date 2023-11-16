Решил отомстить: охотник убил своего товарища из-за мелкой обиды

Житель Якутии предстал перед судом за убийство товарища на охоте. Он был признан виновным в преступлении и получил за него 8 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил, передает Kp.ru.

Охотник был убит в мае 2022 года. В один из дней двое товарищей поехали в лес. Оказавшись на месте, мужчины стали распивать алкогольные напитки. В процессе между ними произошел конфликт, после которого охотники разошлись.

Однако через время он продолжился, когда один из мужчин ударил другого металлическим предметом, пока тот спал. Избитый житель Якутии решил отомстить обидчику и вышел на него с ружьем. Он прострелил голову приятелю, и тот вскоре скончался от ранения.

В суде задержанный за убийство мужчина заявил, что лишь превысил допустимые пределы самообороны. Но фигуранту уголовного дела не удалось доказать свою невинность, и он был приговорен к заключению в колонии.

Ранее в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту гибели подростка на охоте. Мальчик погиб от выстрела ружья, которое просто лежало на сиденье автомобиля.