Решил отомстить: мужчина предлагал интим от лица 13-летней девочки

В Свердловской области мужчина выдавал себя за 13-летнюю девочку и предлагал интим. Таким образом он решил отомстить школьнице, которая отказалась выполнять его задания. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на соцсети.

По данным источника, инцидент случился с юной жительницей Ирбита. Неизвестный мужчина познакомился в Интернете с девочкой и начал задавать ей неприличные вопросы.

«Пообещал приклеить ее лицо к чужим голым фото и отправить друзьям, если не выполнит желания», — пишет Telegram-канал Ural Mash.

Школьница заблокировала мужчину, он обиделся. С помощью фоторедактора он прикрепил к снимкам голых женщин лицо шестиклассницы и опубликовал их на различных сайтах. Неизвестный писал непристойные выражения, предлагая интим.

4 сентября мать пострадавшей обратилась в полицию и написала заявление, но анонима пока не нашли. Проводятся все необходимые мероприятия по его поиску.

Ранее мы писали о том, как в Подмосковье 22-летний армянин втерся в доверие к школьнице и изнасиловал ее. Девочка рассказала обо всем случившемся родственникам. Кроме того, злоумышленник обманул ее, заявив, что ему 15 лет.