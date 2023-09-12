Решил отомстить: мужчина предлагал интим от лица 13-летней девочки
В Свердловской области мужчина выдавал себя за 13-летнюю девочку, предлагая интим.
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В Свердловской области мужчина выдавал себя за 13-летнюю девочку и предлагал интим. Таким образом он решил отомстить школьнице, которая отказалась выполнять его задания. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на соцсети.
По данным источника, инцидент случился с юной жительницей Ирбита. Неизвестный мужчина познакомился в Интернете с девочкой и начал задавать ей неприличные вопросы.
«Пообещал приклеить ее лицо к чужим голым фото и отправить друзьям, если не выполнит желания», — пишет Telegram-канал Ural Mash.
Школьница заблокировала мужчину, он обиделся. С помощью фоторедактора он прикрепил к снимкам голых женщин лицо шестиклассницы и опубликовал их на различных сайтах. Неизвестный писал непристойные выражения, предлагая интим.
4 сентября мать пострадавшей обратилась в полицию и написала заявление, но анонима пока не нашли. Проводятся все необходимые мероприятия по его поиску.
Ранее мы писали о том, как в Подмосковье 22-летний армянин втерся в доверие к школьнице и изнасиловал ее. Девочка рассказала обо всем случившемся родственникам. Кроме того, злоумышленник обманул ее, заявив, что ему 15 лет.