Решил, что перед ним украинская шпионка: звук слухового аппарата довел пьяного курсанта до истерии и убийства

Сотрудники правоохранительных органов задержали курсанта в Санкт-Петербурге, который подозревается в убийстве знакомой. Молодой человек расправился с женщиной, так как посчитал, что перед ним украинская шпионка, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Учащийся военного института проводил время в ночном клубе. Там он познакомился с 41-летней петербурженкой. После общения пара решила уединиться и поехала в квартиру на Арцеуловской улице.

Вскоре в полицию сообщили об убийстве по этому адресу. На месте стражи порядка обнаружили бездыханное тело женщины с ножевым ранением в голове.

По данным СМИ, курсант расправился с жительницей Северной столицы в неадекватном состоянии. Сначала его довел до истерии звук слухового аппарата у женщины, а затем он увидел в ней украинскую шпионку.

Ранее в Петербурге местный житель зарезал дочь. Близкие назвали мужчину «самым добрым человеком на свете».