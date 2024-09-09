«Он самый добрый человек на свете»: брат зарезавшего дочь петербуржца рассказал о мужчине

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в убийстве дочери-второкурсницы. Девушка была изрезана ножом. Брат петербуржца не верит в случившееся. Он утверждает, что его родственник — другой, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

Журналистам удалось связаться с мужчиной. Тот отказывается верить в то, что брат мог убить племянницу. По словам жителя Северной столицы, родственник никогда не проявлял агрессии. Он любил животных и в последнее время не пил. По крайне мере, как утверждает брат подозреваемого, он не делал это в его присутствии.

«Никогда такой агрессии не было. Он самый добрый человек на свете — всех кошек-собак любит. Говорю как-то: давай эту кошку выгоним. Нет, пускай живет. Не мог он этого сделать. Он добрый человек и при мне никогда не пил, сказал, что завязал», — рассказал мужчина.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали россиянина, который бегал по подъезду с ножом и кричал. В квартире у него нашли мертвую дочь.