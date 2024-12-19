«У него были красные глаза»: убийца многодетной матери на Урале принимал наркотики

В деле об убийстве многодетной матери из Нижнего Тагила появляются новые подробности. Полиция подозревает в совершении преступления сожителя девушки. По предварительным данным, он мог находится в состоянии наркотического опьянения, когда бросился с ножом на 24-летнюю возлюбленную.

Как пояснила собеседница Ura.ru, про мужчину уже давно говорят, что он принимает запрещенные вещества.

«Когда его нашли, то у него были красные глаза. Он оправдывался: говорил, что не виноват, что [Елизавета] сама все сделала», — сказала она.

Выяснилось, что сожителю девушки около 20 лет. У них есть совместный ребенок, остальных детей россиянка родила в первом браке. Погибшая не работала из-за декрета. Знакомые пары утверждают, что в последнее время они не жили вместе.

Дети сейчас находятся у бабушки.

«Не описать той боли, которую я испытываю. Спасибо тебе, любовь моя, за наше детство, юность и начавшуюся взрослую жизнь. Жаль, что все случилось так рано, и мы не встретили нашу старость, как планировали», — написала подруга убитой в соцсетях.

Напомним, девушку зарезали на глазах детей. В убийстве подозревают ее сожителя, он уже задержан сотрудниками правоохранительных органов.