«Мы вас никогда не забудем»: с застреленной мужем учительницей простились в Миассе

В Миассе Челябинской области простились с 35-летней учительницей, которая, по версии следствия, погибла от рук собственного мужа. Подозреваемого в ее убийстве арестовали в этот же день до 19 октября.

Проводить женщину в последний путь пришли ее родные, друзья, коллеги и знакомые, сообщает 74.ru.

«Добрая, чуткая, проницательная, с прекрасным чувством юмора, педагог с большой буквы»; «Наши дети и мы вас никогда не забудем, так как вы были нашим первым учителем!» — описали ее в школе.

Согласно данным следствия, учительница погибла после того, как в нее выстрелил 45-летний муж Максим в грудь из ружья. По версии знакомых, конфликт могло спровоцировать желание педагога уйти от супруга.

Погибшая работала учительницей начальных классов. В браке с мужем она прожила 10 лет. У пары есть дочь. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на знакомых супругов, их отношения давно дали трещину: Максим ревновал спутницу, злоупотреблял алкоголем и начал поднимать на нее руку.

Ранее на Урале похоронили тренера по карате Алену Папст, в убийстве которой подозревают мужа. Сыновья и мать погибшей разрыдались на прощании с ней.