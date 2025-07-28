Решается вопрос о возбуждении уголовного дела: безработный петербуржец пытался задушить четвероклассника

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в Санкт-Петербурге, который напал на четвероклассника. Взрослый едва не задушил ребенка, передает Telegram-канал Конкретно.ру.

По информации журналистов, нападение произошло во дворе одного из домов по Товарищескому проспекту. Некий мужчина незаметно подкрался к несовершеннолетнему, а затем обхватил его шею и начал душить.

Школьник избежал плачевной участи, но получил травмы. Через некоторое время полицейские задержали душителя. Им оказался 49-летний безработный житель Северной столицы. В момент нападения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Вскоре он может стать фигурантом уголовного дела.

Ранее в Тюменской области 10-летнюю девочку пытались задушить в летнем лагере. Школьница рассказала, что на нее напала вожатая.