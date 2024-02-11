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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 11 февраля 2024, 16:50
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Решается вопрос о возбуждении дела: подросток растлил шестилетнего мальчика в душевой бассейна

В Петербурге 15-летний подросток домогался шестилетнего мальчика в душевой.
Решается вопрос о возбуждении дела: подросток растлил шестилетнего мальчика в душевой бассейна

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого пострадал шестилетний мальчик в Северной столице. В отношении ребенка были совершены насильственные действия сексуального характера со стороны юноши, передает 78.ru.

Стражи порядка узнали о случившемся от матери мальчика. Она рассказала, что ее сын занимался в одном из спортивных комплексов на Муринском проспекте. В душевой к нему начал приставать 15-летний подросток, который в итоге совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.

Другие детали случившегося пока не раскрываются. В настоящий момент правоохранители разбираются в ситуации, а также решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге двоюродных братьев задержали по подозрению в похищении и изнасиловании. Их жертвами стали две девушки-подруги.

Источник фото:Freepik
Источник:78.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
изнасилование
ребенок
бассейн