Решается вопрос о возбуждении дела: подросток растлил шестилетнего мальчика в душевой бассейна

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого пострадал шестилетний мальчик в Северной столице. В отношении ребенка были совершены насильственные действия сексуального характера со стороны юноши, передает 78.ru.

Стражи порядка узнали о случившемся от матери мальчика. Она рассказала, что ее сын занимался в одном из спортивных комплексов на Муринском проспекте. В душевой к нему начал приставать 15-летний подросток, который в итоге совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.

Другие детали случившегося пока не раскрываются. В настоящий момент правоохранители разбираются в ситуации, а также решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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